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Дешам поделился ожиданиями от отборочного матча против Казахстана

08:11
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, чего ждет от матча 2-го тура отборочного этапа на ЧМ-2022 с Казахстаном.

«Казахстан — команда, которой нечего терять. Франция должна показать свой лучший футбол, несмотря на все трудности.

Знаю, что сборная Казахстана планирует играть с тремя центральными защитниками. Основываясь на этом, мы будем избирать тактику матча», — цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

В первом матче отбора сборная Франции сыграла вничью с Украиной (1:1). Матч со сборной Казахстана состоится сегодня, 28 марта. Начало — в 16.00 по московскому времени.

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