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Шкриньяр: «Прискорбно заработать всего одно очко с таким соперником, как Мальта»

05:57
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Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр подвел итоги отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (2:2).

«Сейчас трудно что-то говорить. Прискорбно заработать всего одно очко с таким соперникома, как Мальта. Мы полностью испортили первую половину матча, и после этого было нелегко вернуться. У нас нет другого выбора, кроме как драться в других играх, но сейчас я очень зол», — приводит слова Шкриньяра официальный сайт УЕФА.

Словакия набрала два очка и занимает четвертое место в группе Н. У Мальты одно очко и шестая позиция. Лидирует сборная России — шесть очков.

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