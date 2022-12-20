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Сегодня, 16:38

Дешам хочет продлить контракт со сборной Франции до 2026 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Дидье Дешам.
Фото AFP

Главный тренер сборной Франции Дилдье Дешам склоняется к тому, чтобы продолжить работу с национальной командой, сообщает L'Equipe.

Окончательное решение будет принято уже в январе, хотя предварительные переговоры должны пройти до конца 2022 года.

При этом Дешам хочет заключить контракт до конца 2026 года, чтобы бороться с командой не только за выход на Евро-2024, но и на ЧМ-2026.

Действующий контракт 54-летнего специалиста заканчивается 31 декабря 2022 года.

Дешам руководит сборной с июля 2012 года. За десять лет французы стали чемпионами мира (2018), победителями Лиги наций (2021) и серебряными призерами двух турниров: чемпионата Европы (2016) и чемпионата мира (2022).

Дидье Дешам
Сборная Франции по футболу
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