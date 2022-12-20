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Сегодня, 16:10

«Доброе утро, любимый». Месси провел ночь в объятиях с Кубком мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Лионель Месси с трофеем.
Фото Соцсети
Лионель Месси с трофеем.
Фото Соцсети
Лионель Месси с трофеем.
Фото Соцсети
Лионель Месси с трофеем.
Фото Соцсети
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси показал, как выглядит идеальное утро чемпиона мира.

35-летний аргентинец запостил в соцсетях фотографию, на которой он спит вместе с Кубком мира.

Лионель Месси с трофеем. Фото Соцсети
Лионель Месси с трофеем.
Фото Соцсети
Лионель Месси с трофеем. Фото Соцсети
Лионель Месси с трофеем.
Фото Соцсети

Супруга футболиста Антонела Роккуццо отреагировала на фото. «Доброе утро, любимый», — оставила комментарий девушка.

Лионель Месси с трофеем. Фото Соцсети
Лионель Месси с трофеем.
Фото Соцсети

Аргентинский нападающий стал лучшим игроком победного для себя чемпионата мира в Катаре.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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