«Доброе утро, любимый». Месси провел ночь в объятиях с Кубком мира
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси показал, как выглядит идеальное утро чемпиона мира.
35-летний аргентинец запостил в соцсетях фотографию, на которой он спит вместе с Кубком мира.
Лионель Месси с трофеем.
Фото Соцсети
Лионель Месси с трофеем.
Фото Соцсети
Супруга футболиста Антонела Роккуццо отреагировала на фото. «Доброе утро, любимый», — оставила комментарий девушка.
Лионель Месси с трофеем.
Фото Соцсети
Аргентинский нападающий стал лучшим игроком победного для себя чемпионата мира в Катаре.
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