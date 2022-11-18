Терюшков поддержал правительство Катара: «Они думают о своей культуре, а не о желании ФИФА»

Депутат Государственной Думы Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение организаторов чемпионата мира-2022 по футболу и властей Катара запретить продажу пива на всех стадионах, где будут проходить матчи турнира.

«Считаю, что Катар сможет провести чемпионат мира на высоком уровне. Запретили продавать пиво на стадионах? Здесь больше вопросы к ФИФА. Они знали, что Катар — это страна, где практически невозможно купить алкоголь. Эта страна, которая имеет свои традиционные ценности. Я полностью поддерживаю правительство Катара, которое думает о своей культуре, а не о желании ФИФА», — сказал Терюшков «СЭ».

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Матч открытия турнира Катар — Эквадор состоится в воскресенье, 20 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.