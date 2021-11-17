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30-й тур серии А могут перенести ради подготовки сборной Италии к стыковому матчу ЧМ-2022

07:59
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В Италии рассматривают перенос 30-го тура серии А из-за стыкового матча национальной команды за попадание на ЧМ-2022, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 30-й тур пройдет 20 марта, а 24 или 25 марта сборная Италии проведет стыковой матч. Чтобы команда Роберто Манчини имела больше времени на подготовку, может быть принято решение о переносе тура серии А.

Италия в последнем туре отборочного турнира ЧМ-2022 сыграла вничью с Северной Ирландией, что позволило Швейцарии выйти на первое место в группе.

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Сергей Разин все материалы автора
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