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Депай — о хет-трике: «Нахожусь в отличной форме»

07:21
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Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай поделился эмоциями от победы над Турцией (6:1) в матче отбора ЧМ-2022. Форвард «Барселоны» оформил хет-трик.

«Сегодняшняя игра была лучше, чем две другие игры, — цитирует форварда пресс-служба УЕФА. - Очевидно, мы тоже были очень продуктивны. Так что это хороший сигнал для всей команды, для тренера, для всех.

Я наслаждаюсь игрой. Я прекрасно провожу время и нахожусь в отличной форме. Мне 27 лет. У меня была серьезная травма. Я много работал, но теперь вернулся. И моя уверенность в себе не изменилась".

Нидерланды лидируют в группе G (13 очков). Норвегия идет второй, уступая только по дополнительным показателям. Турция — третья (11 очков).

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Роман Шишов все материалы автора

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