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Льорис поддержал Гризманна после матча с Финляндией

06:49
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Капитан сборной Франции Уго Льорис после победы над Финляндией (2:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил игру нападающего Антуана Гризманна. Игрок «Атлетико» оформил дубль и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров команды за всю историю.

«Нелегко оставаться на высоком уровне, но Антуан делает это уже много лет. Он входит в тройку лучших бомбардиров за всю историю сборной Франции и скоро проведет 100-й матч. Он очень важный игрок для национальной команды, и мы все очень за него рады.

Сегодня нам очень помогли болельщики. Вы могли видеть, что когда забили первый, а затем второй гол, уверенность в команде выросла", — цитирует пресс-служба УЕФА Льориса.

Франция — Финляндия

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Евгений Козинов все материалы автора

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