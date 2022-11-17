ЧМ-2022: расписание матчей сборной Португалии

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира-2022 по футболу, где выступит сборная Португалии. «СЭ» публикует расписание матчей команды Фернанду Сантуша в группе H с Ганой, Уругваем и Кореей.

Расписание матчей сборной Португалии на ЧМ-2022 выглядит следующим образом (время начала — московское):

24 ноября (четверг). 19.00. Доха («Стадион 974»). Португалия — Гана

28 ноября (понедельник). 22.00. Лусаил («Лусаил»). Португалия — Уругвай

2 декабря (пятница). 18.00. Эр-Райян («Эдьюкейшн Сити»). Корея — Португалия

Ознакомиться с расписанием всех матчей ЧМ-2022 можно здесь.

Капитаном сборной Португалии является форвард Криштиану Роналду. Португальцы становились чемпионами Европы в 2016 году.