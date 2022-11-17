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17 ноября, 23:52

Криштиану Роналду назвал фаворитов чемпионата мира-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оценил, в какой форме подходит к старту ЧМ-2022.

«Я настроен оптимистично. У нас фантастический тренер, отличное поколение игроков.

С нетерпением жду чемпионата мира. Это будет прекрасный турнир. Но и очень сложный. Неимоверно сложный. Но все возможно. Мы будем бороться до конца», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.

37-летний португалец в числе фаворитов назвал сборные Франции, Испании, Аргентины, Германии и Бразилии.

Сборная Португалии попала в группу H, где сыграет с Кореей, Ганой и Уругваем.

 
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Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
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