Криштиану Роналду назвал фаворитов чемпионата мира-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оценил, в какой форме подходит к старту ЧМ-2022.

«Я настроен оптимистично. У нас фантастический тренер, отличное поколение игроков.

С нетерпением жду чемпионата мира. Это будет прекрасный турнир. Но и очень сложный. Неимоверно сложный. Но все возможно. Мы будем бороться до конца», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.

37-летний португалец в числе фаворитов назвал сборные Франции, Испании, Аргентины, Германии и Бразилии.

Сборная Португалии попала в группу H, где сыграет с Кореей, Ганой и Уругваем.