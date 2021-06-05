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Неймар забил 65-й гол за сборную Бразилии. Видео

05:25

Сборная Бразилии увеличила преимущество в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Эквадора.

На 94-й минуте нападающий «ПСЖ» Неймар реализовал пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен. Одиннадцатиметровый был назначен после просмотра повтора падения в штрафной площади эквадорцев Габриэла Жезуса.

Для Неймара этот забитый мяч стал 65-м в футболке национальной команды. Всего он провел 104 встречи за сборную Бразилии.

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