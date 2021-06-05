Ришарлисон с передачи Неймара забил Эквадору. Видео

Сборная Бразилии открыла счет в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Эквадора. На 65-й минуте голом отметился нападающий «Эвертона» Ришарлисон.

Неймар увидел партнера в штрафной площади и сделал точную передачу, после которой последовал голевой удар в левый угол ворот.

Сборная Бразилии лидирует в отборочной группе Южной Америки. Эквадор идет на 3-й строчке.