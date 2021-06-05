Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Гол и голевая передача Неймара помогли Бразилии обыграть Эквадор

05:31
5 июня. Бразилия — Эквадор — 2:0. Неймар и Ришарлисон. Фото Twitter
5 июня. Бразилия — Эквадор — 2:0. Неймар и Ришарлисон. Фото Twitter
Теги:

Сборная Бразилии переиграла Эквадор в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (2:0).

На 62-й минуте Ришарлисон с передачи Неймара открыл счет. Перед самым финальным свистком нападающий «ПСЖ» забил уже сам, реализовав пенальти.

Сборная Бразилии лидирует в отборочной группе Южной Америки. Эквадор идет на 3-й строчке.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

Бразилия — Эквадор — 2:0 (0:0)

Голы: Ришарлисон, 65 (1:0). Неймар, 90+4 — с пенальти (2:0).

Бразилия: Алиссон, Данилу, Алекс Сандру, Маркиньюс, Эдер Милитау, Каземиру, Фред (Габриэл Жезус, 62), Лукас Пакета, Неймар, Габриэл Барбоза (Роберту Фирмину, 76), Ришарлисон (Фабинью, 90+1).

Эквадор: Домингес, Арболеда, Эступиньян, Арреага, Груэсо, Айр.Пресиадо (Ф.Мартинес, 70), Франко, Мендес (Эстрада, 76), Анх.Пресиадо, Мена (Касарес, 84), Валенсия (Кайседо, 76).

Предупреждения: Анх.Пресиадо, 27. Фред, 36. Валенсия, 55. Айр.Пресиадо, 69. Эдер Милитау, 73. Домингес, 90+2.

5 июня. Порту-Алегри. Стадион «Жозе Пиньейро Борда».

Читайте также

Бывший тренер Бобровского объяснил ошибки вратаря в голах канадцев в ворота России
Оттуда грешники кричат: почему закрыли сверхглубокую Кольскую скважину
Российскую военнослужащую приговорили к восьми годам колонии за госизмену
Кто защитил Ларису Долину в скандале с блогером

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд