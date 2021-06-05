Гол и голевая передача Неймара помогли Бразилии обыграть Эквадор

Сборная Бразилии переиграла Эквадор в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (2:0).

На 62-й минуте Ришарлисон с передачи Неймара открыл счет. Перед самым финальным свистком нападающий «ПСЖ» забил уже сам, реализовав пенальти.

Сборная Бразилии лидирует в отборочной группе Южной Америки. Эквадор идет на 3-й строчке.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

Бразилия — Эквадор — 2:0 (0:0)

Голы: Ришарлисон, 65 (1:0). Неймар, 90+4 — с пенальти (2:0).

Бразилия: Алиссон, Данилу, Алекс Сандру, Маркиньюс, Эдер Милитау, Каземиру, Фред (Габриэл Жезус, 62), Лукас Пакета, Неймар, Габриэл Барбоза (Роберту Фирмину, 76), Ришарлисон (Фабинью, 90+1).

Эквадор: Домингес, Арболеда, Эступиньян, Арреага, Груэсо, Айр.Пресиадо (Ф.Мартинес, 70), Франко, Мендес (Эстрада, 76), Анх.Пресиадо, Мена (Касарес, 84), Валенсия (Кайседо, 76).

Предупреждения: Анх.Пресиадо, 27. Фред, 36. Валенсия, 55. Айр.Пресиадо, 69. Эдер Милитау, 73. Домингес, 90+2.

5 июня. Порту-Алегри. Стадион «Жозе Пиньейро Борда».