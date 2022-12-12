Болельщик сборной Аргентины сделал тату с празднованием Месси перед ван Галом

Болельщик сборной Аргентины сделал тату с празднованием форварда национальной команды Лионеля Месси перед главным тренером Нидерландов Луи ван Галом в четвертьфинале чемпионата мира-2022. Встреча закончилась победой аргентинцев (2:2, 4:3 — по пенальти).

После финального свистка нападающий подбежал к скамейке запасных соперника, где находился ван Гал, и подставил ладони к ушам.

После матча у Месси с ван Галом произошла словесная перепалка.

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины встретится с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 22.00 по московскому времени.