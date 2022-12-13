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13 декабря, 20:30

Аргентина — Хорватия: смотреть прямую трансляцию матча 1/2 финала ЧМ-2022

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Капитан сборной Хорватии Лука Модрич.
Фото Global Look Press

Сегодня, 13 декабря, состоится первый полуфинальный матч чемпионата мира-2022 в Катаре, в котором сборная Аргентины сыграет против Хорватии. Встреча пройдет на стадионе «Лусаил» и начнется в 22.00 по московскому времени.

ЧМ-2022: Аргентина&nbsp;&mdash; Хорватия в&nbsp;1/2 финала. ЧМ-2022, Аргентина — Хорватия: кто выйдет в финал?

Аргентина обыграла сборную Австралии (2:1) в 1/8 финала, а в четвертьфинале в серии пенальти победила Нидерланды (2:2, 4-3пен). Хорватия оба матча стадии плей-офф выиграла в серии пенальти. Против Японии (1:1, 3-1) и Бразилии (1:1, 4-2).

Следить за матчем Аргентина — Хорватия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира. 1/2 финала
13 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
3:0
Хорватия

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 1
Сиэтл 0
1-й период

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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0
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