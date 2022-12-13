В Неаполе сегодня болеют за Аргентину и вспоминают Марадону
Сегодня Неаполь будет болеть за Аргентину в матче 1/2 финала ЧМ-2022 с Хорватией — в память о великом Диего Марадоне.
13.12.2022 | Аргентина — Хорватия
Пиццерия Санта Марадона, расположенная менее чем в 100 метрах от мемориала, посвященного великому Диего, устраивает просмотр полуфинального матча и приглашает гостей объявлением на испанском языке.
Знаменитый Испанский квартал, где и расположена стена плача имени Марадоны, насыщен фотографиями и настенными портретами великого Диего. А сам он словно гипнотизирует местных жителей и не оставляет им выбора, за кого болеть.
Георгий Кудинов, Фото «СЭ»
Георгий Кудинов, Фото «СЭ»
В Неаполе сегодня болеют за Аргентину и вспоминают Марадону.
Георгий Кудинов, Фото «СЭ»
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