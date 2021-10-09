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Англия разгромила Андорру, Польша — Сан-Марино

9 октября, 23:42
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Сборная Англии на выезде победила команду Андорры (5:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Сборная Польши победила команду Сан-Марино (5:0). Венгрия дома проиграла Албании (0:1).

Турнирное положение в группе I: Англия лидиует с 19-ю очкам. Второй идет Албания (15 очков), на третьем месте Польша (14). У Венгрии 10 очков и четвертое место. Пятой идет Андорра (три очка). Сборная Сан-Марино проиграла все матчи и занимает последнее место.

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа

Группа I

Венгрия — Албания — 0:1 (0:0)

Гол: Бройя, 80.

Венгрия: Гулачи, Него (Ланг, 83), Орбан, Ботка (Хан, 83), Солои, Ж.Надь, А.Надь (Вечеи, 71), Собослои, Шафер, Р.Шоллои (Кляйнхайслер, 71), Д.Шоллои (Шен, 59).

Албания: Бериша, Хюсай, Джимсити (Весели, 30), Исмайли, Кумбулла, Траши (Бальиу, 86), Гьясула, Баре, Чикалеши (Манай, 66), Чекичи (Байрами, 46), Узуни (Бройя, 67).

Предупреждения: Ботка, 45. Чекичи, 45. Гьясула, 61. Весели, 69. Траши, 73. Кляйнхайслер, 89.

Судья: Дель Серро Гранде (Испания).

9 октября. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».

Польша — Сан-Марино — 5:0 (2:0)

Голы: Свидерски, 10 (1:0). Бролли, 20 — в свои ворота (2:0). Кендзера, 50 (3:0). Букса, 84 (4:0). Пентек, 90+1 (5:0).

Польша: Фабяньски (Маецки, 57), Кендзера, Гумны, Хелик, Клих (Пентек, 47), Линетти, Франковски (Берешиньски, 65), Плахета, Козловски, Левандовски (Модер, 66), Свидерски (Букса, 72).

Сан-Марино: Э.Бенедеттини, Симончини, Палацци (Фаббри, 53), Бролли (Росси, 74), М.Баттистини, Э.Голинуччи, А.Голинуччи, Чензони (Грандони, 46), Муларони, Витаиоли (Бернарди, 74), Хирш (Томассини, 46).

Предупреждения: Линетти, 32. А.Голинуччи, 86.

Судья: Йович (Хорватия).

9 октября. Варшава. Стадион «Национальный».

Андорра — Англия — 0:5 (0:2)

Голы: Чилуэлл, 17 (0:1). Сака, 40 (0:2). Абрахам, 59 (0:3). Уорд-Проуз, 79 (0:4). Грилиш, 86 (0:5).

Нереализованный пенальти: Уорд-Проуз, 79 (вратарь)

Андорра: Гомес, Х.Г.Рубио (Сервос, 82), Валес, Гарсиа, Х.Рубио, Лловера, К.Гарсия (Лима, 31. Э.Гарсия, 63), Виейра, Мартинес (Алаэс, 64), Ребес, Санчес (Фернандес, 63).

Англия: Джонстон, Триппьер, Коади, Стоунс (Томори, 60), Чилуэлл, Уорд-Проуз, Лингард (Маунт, 73), Фоден, Санчо (Грилиш, 72), Сака, Абрахам (Уоткинс, 80).

Предупреждения: Стоунс, 42. Мартинес, 42. Санчо, 45+1. Ребес, 55. Коади, 86.

Судья: Монзуль (Украина).

9 октября. Андорра-ла-Велья. Стадион «Эстади Насьональ».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Словения
Россия

П2

21%

3.20

Обе забьют - да

17%

2.17

1X

15%

1.38
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия 1
Украина 2
Матч завершен

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15

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Евгений Петров все материалы автора
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