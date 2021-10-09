Англия разгромила Андорру, Польша — Сан-Марино
Сборная Англии на выезде победила команду Андорры (5:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
Сборная Польши победила команду Сан-Марино (5:0). Венгрия дома проиграла Албании (0:1).
Турнирное положение в группе I: Англия лидиует с 19-ю очкам. Второй идет Албания (15 очков), на третьем месте Польша (14). У Венгрии 10 очков и четвертое место. Пятой идет Андорра (три очка). Сборная Сан-Марино проиграла все матчи и занимает последнее место.
ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа
Группа I
Венгрия — Албания — 0:1 (0:0)
Гол: Бройя, 80.
Венгрия: Гулачи, Него (Ланг, 83), Орбан, Ботка (Хан, 83), Солои, Ж.Надь, А.Надь (Вечеи, 71), Собослои, Шафер, Р.Шоллои (Кляйнхайслер, 71), Д.Шоллои (Шен, 59).
Албания: Бериша, Хюсай, Джимсити (Весели, 30), Исмайли, Кумбулла, Траши (Бальиу, 86), Гьясула, Баре, Чикалеши (Манай, 66), Чекичи (Байрами, 46), Узуни (Бройя, 67).
Предупреждения: Ботка, 45. Чекичи, 45. Гьясула, 61. Весели, 69. Траши, 73. Кляйнхайслер, 89.
Судья: Дель Серро Гранде (Испания).
9 октября. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».
Польша — Сан-Марино — 5:0 (2:0)
Голы: Свидерски, 10 (1:0). Бролли, 20 — в свои ворота (2:0). Кендзера, 50 (3:0). Букса, 84 (4:0). Пентек, 90+1 (5:0).
Польша: Фабяньски (Маецки, 57), Кендзера, Гумны, Хелик, Клих (Пентек, 47), Линетти, Франковски (Берешиньски, 65), Плахета, Козловски, Левандовски (Модер, 66), Свидерски (Букса, 72).
Сан-Марино: Э.Бенедеттини, Симончини, Палацци (Фаббри, 53), Бролли (Росси, 74), М.Баттистини, Э.Голинуччи, А.Голинуччи, Чензони (Грандони, 46), Муларони, Витаиоли (Бернарди, 74), Хирш (Томассини, 46).
Предупреждения: Линетти, 32. А.Голинуччи, 86.
Судья: Йович (Хорватия).
9 октября. Варшава. Стадион «Национальный».
Андорра — Англия — 0:5 (0:2)
Голы: Чилуэлл, 17 (0:1). Сака, 40 (0:2). Абрахам, 59 (0:3). Уорд-Проуз, 79 (0:4). Грилиш, 86 (0:5).
Нереализованный пенальти: Уорд-Проуз, 79 (вратарь)
Андорра: Гомес, Х.Г.Рубио (Сервос, 82), Валес, Гарсиа, Х.Рубио, Лловера, К.Гарсия (Лима, 31. Э.Гарсия, 63), Виейра, Мартинес (Алаэс, 64), Ребес, Санчес (Фернандес, 63).
Англия: Джонстон, Триппьер, Коади, Стоунс (Томори, 60), Чилуэлл, Уорд-Проуз, Лингард (Маунт, 73), Фоден, Санчо (Грилиш, 72), Сака, Абрахам (Уоткинс, 80).
Предупреждения: Стоунс, 42. Мартинес, 42. Санчо, 45+1. Ребес, 55. Коади, 86.
Судья: Монзуль (Украина).
9 октября. Андорра-ла-Велья. Стадион «Эстади Насьональ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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