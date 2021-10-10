Сенегал обыграл Намибию, Гвинея-Биссау уступила Марокко
Сборная Сенегала победила команду Намибии (4:1) в матче второго раунда отборочного турнира ЧМ-2022.
В другом матче сборная Гвинеи-Биссау уступила команде Марокко (0:3).
ЧМ-2022. Отборочный турнир. Африка
2-й раунд. Группа H
Сенегал — Намибия — 4:1 (2:0)
Группа I
Гвинея-Биссау — Марокко — 0:3 (0:2)
9 октября.
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