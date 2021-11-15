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15-летний румын Сали стал самым молодым футболистом Европы, сыгравший за сборную в официальном матче

02:47
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Воспитанник «Барселоны» Энес Сали дебютировал за сборную Румынии в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Лихтенштейна (2:0).

Хавбек вышел на поле на 82-й минуте, дебютировав за национальную команду в возрасте 15 лет и 264 дней. Он стал самым молодым футболистом, сыгравший за европейскую сборную в официальном матче. Ранее это достижение принадлежало норвежцу Мартину Эдегору (15 лет и 300 дней).

До 2017 года Сали тренировался в академии «Вудбридж Страйкерс». После этого он два года находился в академии «Барселоны» и вернулся в Румынию. Сейчас Сали выступает за клуб «Фарул».

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Сергей Разин все материалы автора
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