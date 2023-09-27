В Швеции не допустят российских футболисток на чемпионат Европы-2024 до 17 лет

Организаторы финальной части чемпионата Европы 2024 года среди игроков до 17 лет в Швеции не допустят сборную России среди девушек до участия в турнире, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Шведского футбольного союза.

«По мнению правления федерации, сборная Швеции (взрослая и молодежная) по-прежнему не должна проводить матчи против России ни в Швеции, ни за рубежом», — говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что они полностью поддерживают позицию, что российских и белорусских спортсменов нельзя допускать к участию в международных соревнованиях до окончания конфликта на Украине.

«В мае 2024 года финальная часть чемпионата Европы пройдет в Швеции. В соответствии с вышеизложенным, мы не допустим к участию в этом турнире сборную России, которая может пройти квалификацию», — добавили в Шведском футбольном союзе.

Во вторник исполком УЕФА с рядом ограничений допустил до своих соревнований юношеские сборные России не старше 17 лет: российские команды будут должны играть без флага и гимна страны, национальной формы и не на территории РФ.