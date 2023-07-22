США разгромили Вьетнам на чемпионате мира. Алекс Морган не забила пенальти

Сборная США выиграла у команды Вьетнама в матче группового турнира женского чемпионата мира — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Эден Парк» в Окленде.

Нападающая София Смит оформила дубль в первом тайме. Одна из самых популярных футболисток в мире Алекс Морган не реализовала пенальти на 43-й минуте. Во второй половине гол забила Линдси Хоран.

В следующем туре США сыграют против Нидерландов, а Вьетнам — против Португалии. Матчи состоятся 27 июля.