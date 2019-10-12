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Новости   //    Футбол   //    Суперкубок УЕФА

Власти РФ поддержали заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года

15:00

Правительство РФ поддержало заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

— Заявка от Татарстана, она поддержана, сейчас мы готовим правительственные гарантии, — цитирует ТАСС Колобкова. — Потому что соревнования, хоть это всего один матч, требуют специального подхода и специальной подготовки. Поэтому мы, конечно, будем заявляться, очень хотим в Татарстане провести Суперкубок.

В матче за Суперкубок УЕФА играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошедшего сезона.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6992999

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