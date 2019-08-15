Организация Kick It Out поддержала Абрахама в связи с проявлениями расизма в соцсетях

Организация по борьбе с расизмом Kick It Out осудила расистские оскорбления в адрес форварда «Челси» Тэмми Абрахама. Это произошло во время матча за Суперкубок УЕФА против «Ливерпуля» (2:2, пен. — 4:5). Футболиста оскорбляли в социальных сетях по расовому признаку.

— Такие оскорбления очень предсказуемы, но это этого не менее оскорбительны, — говорится в заявлении. — Мы выражаем поддержку Тэмми и призываем Twitter и другие социальные сети снизить уровень оскорблений. Это призыв к действию — мы хотим знать, что именно будет сделано для борьбы с этой серьезной проблемой.

Абрахам не забил решающий 11-метровый в послематчевой серии, что принесло победу «Ливерпулю».