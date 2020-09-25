Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес во второй раз сыграл ключевую роль в матче за Суперкубок УЕФА. 23 сентября мюнхенцы одержали победу над «Севильей» в дополнительное время — 2:1. 32-летний Мартинес провел победный мяч на 104-й минуте.

Для «Баварии» этот Суперкубок стал вторым в истории. Первый команда завоевала в 2013 году. Примечательно, что тогда Хави Мартинес также сыграл ключевую роль в победе.

В игре 2013 года с «Челси» основное время также закончилось со счетом 1:1. В дополнительное время Эден Азар вывел лондонцев вперед. Однако Хави Мартинес на 121-й минуте сравнял счет, а в серии послематчевых пенальти баварцы были точнее — 5:4.