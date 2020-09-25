Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Суперкубок УЕФА

«Это просто был не наш вечер». Капитан «Севильи» — о поражении от «Баварии»

01:46
24 сентября. Хесус Навас. Фото УЕФА
24 сентября. Хесус Навас. Фото УЕФА
Теги:

Капитан «Севильи» Хесус Навас считает, что его команде просто не повезло в матче за Суперкубок УЕФА против «Баварии» (1:2 д.в.). По его мнению, игра была равная.

— Была по-настоящему равная игра, — цитирует пресс-служба УЕФА Наваса. — В итоге победный гол забил соперник, но свои моменты были и у нас. Теперь надо прийти в себя и продолжать работу.

Очень жаль. Мы бились на поле, настрой был запредельный, всегда помышляли о голе, но это просто был не наш вечер.

Бавария — Севилья

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2029141--bayern-vs-sevilla/

Суперкубок УЕФА: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир