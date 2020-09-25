Капитан «Севильи» Хесус Навас считает, что его команде просто не повезло в матче за Суперкубок УЕФА против «Баварии» (1:2 д.в.). По его мнению, игра была равная.

— Была по-настоящему равная игра, — цитирует пресс-служба УЕФА Наваса. — В итоге победный гол забил соперник, но свои моменты были и у нас. Теперь надо прийти в себя и продолжать работу.

Очень жаль. Мы бились на поле, настрой был запредельный, всегда помышляли о голе, но это просто был не наш вечер.