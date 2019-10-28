Дюков прокомментировал заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА

Президент РФС Александр Дюков считает, что Казань готова организовать большое футбольное событие на высочайшем уровне, сообщает официальный сайт союза.

Сегодня, 28 октября, РФС завершил подготовку заявки на право проведения матча Суперкубка УЕФА по футболу в 2022 или 2023 годах на стадионе «Казань Арена»

«В рамках стратегии развития футбола до 2030 года РФС работает над тем, чтобы в российских городах как можно чаще проходили крупные международные турниры и матчи, — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС. — Мы будем активно использовать опыт и наследие успешно проведенного чемпионата мира по футболу. Казань — гостеприимный и современный город, готовый организовать большое футбольное событие на высочайшем уровне, благодаря многолетним спортивным традициям и любви жителей города к футболу и спорту, а также развитой инфраструктуре».

Суперкубок УЕФА-2020 пройдет в Португалии на стадионе «Драгау» в Порту.