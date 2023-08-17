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Сегодня, 01:05

Английские клубы участвовали в каждой из 4 серий пенальти в истории Суперкубка УЕФА

Руслан Минаев
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«Манчестер Сити» обыграл «Севилью» в серии послематчевых пенальти в матче за Суперкубок УЕФА — 1:1 (пен 5:4).

Таким образом, английский клуб принимал участие в каждом из 4 финалов турнира, где игра доходила до серии одиннадцатиметровых.

Ранее пенальти исполняли в матче «Бавария» — «Челси» (2:2, пен 5:4) в 2013 году, в игре «Ливерпуль» — «Челси» (2:2, пен 5:4) в 2019-м и матче «Челси» — «Вильярреал» (1:1, пен 6:5) в 2021-м.

Футбол
ФК Манчестер Сити
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