Английские клубы участвовали в каждой из 4 серий пенальти в истории Суперкубка УЕФА
«Манчестер Сити» обыграл «Севилью» в серии послематчевых пенальти в матче за Суперкубок УЕФА — 1:1 (пен 5:4).
Таким образом, английский клуб принимал участие в каждом из 4 финалов турнира, где игра доходила до серии одиннадцатиметровых.
Ранее пенальти исполняли в матче «Бавария» — «Челси» (2:2, пен 5:4) в 2013 году, в игре «Ливерпуль» — «Челси» (2:2, пен 5:4) в 2019-м и матче «Челси» — «Вильярреал» (1:1, пен 6:5) в 2021-м.
Новости