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Сегодня, 16:51

Источник: «Зенит» согласовал контракт с Фернандешем из «Бешикташа» с зарплатой в 3 миллиона евро

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш близок к переходу в «Зенит», сообщает журналист Ягыз Сабункуоглу.

По сведениям источника, петербургский клуб согласовал личные условия контракта с 25-летним португальцем. Футболист подпишет контракт на четыре года с возможностью продления еще на сезон, а зарплата игрока составит 3 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне Феранандеш провел 45 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

ФК Бешикташ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
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25.05 16:30
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