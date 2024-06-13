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Сегодня, 01:13

«Бешикташ» и «Зенит» согласовали трансферы Фернандеша и Зайнутдинова

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бешикташ» достиг соглашения с «Зенитом» по трансферам полузащитников Гедсона Фернандеша и Бактиера Зайнутдинова в клуб из Санкт-Петербурга.

По информации Haber Kartal?, российский клуб заплатит 24 миллиона евро за двух игроков. Соглашение также включает в себя бонусы.

25-летний Фернандеш перешел в турецкий клуб летом 2022 года из португальской «Бенфики» за 6 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел за «Бешикташ» 45 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.

26-летний Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. В сезоне-2023/24 он сыграл 37 матчей и забил один гол.

Бактиер Зайнутдинов
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Зенит
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