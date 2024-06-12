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Сегодня, 18:51

Барбоза оценил возможного новичка «Зенита» Фернандеша

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша в «Зенит».

Информация об интересе сине-бело-голубых к Фернандешу появилась 11 июня.

«Жедсон Фернандеш — это очень хороший футболист. Он талантливый игрок из школы «Бенфики» и может стать неплохим усилением для «Зенита», но у российского клуба есть футболисты на этой позиции. За последний год Фернандеш показал неплохой уровень. Если «Зенит» сильно захочет, то можно договориться, так как у турецкого клуба сейчас есть финансовые трудности», — цитирует Барбозу Metaratings.

25-летний футболист перешел в турецкий клуб летом 2022 года из португальской «Бенфики» за 6 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел за «Бешикташ» 45 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Зенит
Паулу Барбоза
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Агент Вагнера опроверг информацию о зимних переговорах ЦСКА с форвардом

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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