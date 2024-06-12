Барбоза оценил возможного новичка «Зенита» Фернандеша

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша в «Зенит».

Информация об интересе сине-бело-голубых к Фернандешу появилась 11 июня.

«Жедсон Фернандеш — это очень хороший футболист. Он талантливый игрок из школы «Бенфики» и может стать неплохим усилением для «Зенита», но у российского клуба есть футболисты на этой позиции. За последний год Фернандеш показал неплохой уровень. Если «Зенит» сильно захочет, то можно договориться, так как у турецкого клуба сейчас есть финансовые трудности», — цитирует Барбозу Metaratings.

25-летний футболист перешел в турецкий клуб летом 2022 года из португальской «Бенфики» за 6 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел за «Бешикташ» 45 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.