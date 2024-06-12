Источник: «Зенит» начал официальные переговоры о переходе Зайнутдинова

«Зенит» начал официальные переговоры о переходе полузащитника «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова, утверждает журналист Ягиз Сабунджуоглу.

Ранее «СЭ» сообщал, что российский клуб договорился о трансфере 26-летнего казахстанца за 4,5 миллиона евро.

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. Всего за стамбульцев он провел 37 матчей, забив один гол. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.