Владелец «Фатиха» назвал Оздоева лидером команды

Владелец турецкого «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении российского полузащитника Магомеда Оздоева за клуб.

— Как оцените выступление Оздоева за ваш клуб в этом сезоне?

— Очень рад тому, что мы приобрели Оздоева. Он отличный человек, хороший игрок. Он оправдывает наши ожидания. Это настоящий лидер нашей команде.

— Лучшее ли это ваше приобретение?

— Не могу сказать, что это лучшее наше приобретение, но он очень хорош.

29-летний Оздоев присоединился к турецкой команде в июле 2022 года и провел за клуб десять матчей и отдал две результативные передачи.