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Икарди — о переходе в «Галатасарай»: «Я действительно счастлив»

Виталий Косик
Корреспондент
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Аргентинский нападающий Мауро Икарди высказался о переходе в «Галатасарай».

Форвард подписал с клубом контракт до лета 2027 года.

«Я действительно счастлив. Я очень рад снова надеть эту футболку. Чувствую себя частью проекта и команды», — приводит слова Икарди пресс-служба команды.

30-летний аргентинец выступал за турецкий клуб на правах аренды в сезоне-2022/23. Он провел за команду 26 матчей, забил 23 мяча и отдал 8 голевых передач.

Мауро Икарди
Футбол
ФК Галатасарай
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