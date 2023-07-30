Икарди — о переходе в «Галатасарай»: «Я действительно счастлив»

Аргентинский нападающий Мауро Икарди высказался о переходе в «Галатасарай».

Форвард подписал с клубом контракт до лета 2027 года.

«Я действительно счастлив. Я очень рад снова надеть эту футболку. Чувствую себя частью проекта и команды», — приводит слова Икарди пресс-служба команды.

30-летний аргентинец выступал за турецкий клуб на правах аренды в сезоне-2022/23. Он провел за команду 26 матчей, забил 23 мяча и отдал 8 голевых передач.