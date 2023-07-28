«Бешикташ» заинтересован в подписании нападающего «Эвертона» Грэя

«Бешикташ» проявляет интерес к нападающему «Эвертона» Демарэю Грэю, сообщат Sky Sports.

По данным источника, к 27-летнему игроку также проявляют интерес «Фулхэм», «Кристал Пэлас» и саудовский «Аль-Хилал». «Эвертон» хочет получить за форварда около 15 миллионов фунтов (17,4 миллиона евро).

В сезоне-2022/23 Грэй забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за «Эвертон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро.