Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Игры
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 19:38

«Бешикташ» заинтересован в подписании нападающего «Эвертона» Грэя

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Бешикташ» проявляет интерес к нападающему «Эвертона» Демарэю Грэю, сообщат Sky Sports.

По данным источника, к 27-летнему игроку также проявляют интерес «Фулхэм», «Кристал Пэлас» и саудовский «Аль-Хилал». «Эвертон» хочет получить за форварда около 15 миллионов фунтов (17,4 миллиона евро).

В сезоне-2022/23 Грэй забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за «Эвертон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро.

Футбол
ФК Бешикташ
ФК Эвертон
0
Читайте также
«Уровень РПЛ точно не соответствует рейтингу, который есть у лиги в европейском футболе». Митрофанов — о выплатах УЕФА, судействе и продаже Малкома
Российский форвард Тарасенко подписал контракт с «Оттавой»
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Times узнала о случайной отправке минобороны Британии секретных данных союзнику РФ
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Галатасарай» выкупил Икарди у «ПСЖ»
Новости
RSS RSS
Все новости