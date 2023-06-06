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Сегодня, 18:53

Два ассиста Оздоева помогли «Фатих Карагюмрюк» разгромить «Касымпашу»

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Футболист Магомед Оздоев.
Магомед Оздоев.
Фото Global Look Press

«Фатих Карагюмрюк» дома одержал победу над «Касымпашой» (3:0) в матче 38-го тура турецкой суперлиги. Игра прошла на стадионе «Неф» в Стамбуле.

В составе хозяев дубль оформил форвард Мбай Диань. Еще один гол на счету полузащитника Сабы Лобжанидзе.

У российского хавбека Магомеда Оздоева — две результативные передачи.

«Фатих Карагюмрюк» с 51 очком занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Касымпаша» — 10-я с 43 баллами.

Турция. Суперлига. 38-й тур
06 июн, 17:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Фатих Карагюмрюк
3:0
Касымпаша
Магомед Оздоев
Футбол
ФК Касымпаша
ФК Фатих Карагюмрюк
0
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