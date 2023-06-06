Два ассиста Оздоева помогли «Фатих Карагюмрюк» разгромить «Касымпашу»

«Фатих Карагюмрюк» дома одержал победу над «Касымпашой» (3:0) в матче 38-го тура турецкой суперлиги. Игра прошла на стадионе «Неф» в Стамбуле.

В составе хозяев дубль оформил форвард Мбай Диань. Еще один гол на счету полузащитника Сабы Лобжанидзе.

У российского хавбека Магомеда Оздоева — две результативные передачи.

«Фатих Карагюмрюк» с 51 очком занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Касымпаша» — 10-я с 43 баллами.