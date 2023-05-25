«Башакшехир» сыграл вничью с «Анкарагюджю» и вышел в финал Кубка Турции

«Башакшехир» в гостях сыграл вничью с «Анкарагюджю» в ответном матче полуфинала Кубка Турции — 2:2 (первый матч — 1:0).

В основное время матч завершился победой «Анкарагюджю» — 2:1, хозяева забили второй гол на 90-й минуте.

В дополнительное время «Башакшехир» сравнял счет и по сумме двух встреч выиграл — 3:2. С 97-й минуты хозяева играли вдесятером.

В финале Кубка Турции «Башакшехир» сыграет с «Фенербахче», который обыграл действующего чемпиона «Сивасспор» 3:0 (первый матч — 0:0).

Финал пройдет в Измире 11 июня.