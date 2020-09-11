Зозуля может перейти из «Альбасете» в киевское «Динамо» или на Кипр

Нападающий «Альбасете» Роман Зозуля может вернуться в Украину. По данным 5MaselDescuento, форварда хочет подписать киевское «Динамо». Еще одним претендентом на него называется кипрский АПОЭЛ.

«Альбасете» заинтересован в продаже украинца в связи с его высокой зарплатой, однако сам Зозуля может пойти на ее понижение.

В прошлом сезоне Зозуля провел за «Альбасете» 38 матчей в сегунде, забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи.