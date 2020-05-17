«Ювентус» по-прежнему рассматривает вариант подписания Паредеса
17:18
Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может стать игроком «Ювентуса», утверждает Ole. Туринцы рассматривают аргентинца как альтернативный вариант в случае неудачи сделки по хавбеку «Барселоны» Артуру Мелу.
«Юве» уже проявлял интерес к Паредесу этой зимой, но в итоге экс-хавбек «Зенита» остался в Париже. Ранее сообщалось, что его могут включить в сделку по приобретению у «Интера» Мауро Икарди.
Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» зимой 2019 года. В сезоне-2019/20 француз провел 24 матча и забил 1 гол во всех турнирах.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...