«Ювентус» по-прежнему рассматривает вариант подписания Паредеса

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может стать игроком «Ювентуса», утверждает Ole. Туринцы рассматривают аргентинца как альтернативный вариант в случае неудачи сделки по хавбеку «Барселоны» Артуру Мелу.

«Юве» уже проявлял интерес к Паредесу этой зимой, но в итоге экс-хавбек «Зенита» остался в Париже. Ранее сообщалось, что его могут включить в сделку по приобретению у «Интера» Мауро Икарди.

Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» зимой 2019 года. В сезоне-2019/20 француз провел 24 матча и забил 1 гол во всех турнирах.