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«Ювентус» переключился на Жоржинью после отказа Артура

10:19
Жоржинью. Фото Reuters
Жоржинью. Фото Reuters
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«Ювентус» принял решение сосредоточиться на переходе полузащитника «Челси» Жоржинью, сообщают итальянские СМИ. Это связано с тем, что полузащитник «Барселоны» Артур отказался от предложения «Старой синьоры».

По данным Corriere Torino, переговоры с «Барселоной» о возможных трансферах Миралема Пьянича (в «Барсу») и Артура (в «Юве») зашли в тупик после отказа бразильца. После этого «Юве» решил переключиться на Жоржинью. «Челси» требует за него не мене 40 миллионов евро. На футболиста также претендуют и другие клубы.

28-летний полузащитник сборной Италии в текущем сезоне провел 37 мячей за «Челси» и забил семь мячей при двух голевых передачах.

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