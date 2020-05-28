«Ювентус» переключился на Жоржинью после отказа Артура

«Ювентус» принял решение сосредоточиться на переходе полузащитника «Челси» Жоржинью, сообщают итальянские СМИ. Это связано с тем, что полузащитник «Барселоны» Артур отказался от предложения «Старой синьоры».

По данным Corriere Torino, переговоры с «Барселоной» о возможных трансферах Миралема Пьянича (в «Барсу») и Артура (в «Юве») зашли в тупик после отказа бразильца. После этого «Юве» решил переключиться на Жоржинью. «Челси» требует за него не мене 40 миллионов евро. На футболиста также претендуют и другие клубы.

28-летний полузащитник сборной Италии в текущем сезоне провел 37 мячей за «Челси» и забил семь мячей при двух голевых передачах.