Вингер «Монако» Желсон Мартинш перешел в «Олимпиакос»

Полузащитник «Монако» Желсон Мартинш стал игроком «Олимпиакоса», сообщается на официальном сайте греческого клуба.

28-летний португалец подписал контракт до 2026 года.

Мартинш выступал за «Монако» с 2019 года. Он провел за монегасков 129 матчей, забил 16 голов и отдал 14 результативных передач. В текущем сезоне футболист ни разу не выходил на поле.

Ранее вингер играл за «Атлетико» и «Спортинг». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 миллиона евро.