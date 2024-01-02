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Сегодня, 21:40

Вингер «Монако» Желсон Мартинш перешел в «Олимпиакос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Желсон Мартинш.
Фото ФК «Олимпиакос»

Полузащитник «Монако» Желсон Мартинш стал игроком «Олимпиакоса», сообщается на официальном сайте греческого клуба.

28-летний португалец подписал контракт до 2026 года.

Мартинш выступал за «Монако» с 2019 года. Он провел за монегасков 129 матчей, забил 16 голов и отдал 14 результативных передач. В текущем сезоне футболист ни разу не выходил на поле.

Ранее вингер играл за «Атлетико» и «Спортинг». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 миллиона евро.

Желсон Мартинш
Футбол
ФК Монако
ФК Олимпиакос (Пирей)
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