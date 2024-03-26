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Сегодня, 08:12

«Вест Хэм» надеется, что «Лион» выкупит Бенрахму

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Лиона» Саид Бенрахма, арендованный у «Вест Хэма», может остаться во французском клубе, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, в руководстве «молотобойцев» рассчитывают, что «Лион» выкупит 28-летнего алжирца на постоянную основу. Форвард присоединился к французам в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Бенрахма провел 6 матчей за «Лион» и забил 1 гол. В 22 матчах за «Вест Хэм» форвард отличился результативной передачей.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лион
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