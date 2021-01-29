Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Вест Бромвич» арендует Мэйтланда-Найлса

14:28
Теги:

«Вест Бромвич» планирует арендовать защитника лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтланда-Найлса, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Вест Бромвич» является главным претендентом на подписание 23-летнего англичанина. Главный тренер команды планирует использовать крайнего защитника в полузащите.

Ранее Мэйтланд-Найлс сообщал руководству «Арсенала» о желании уйти в аренду. Футболист хотел получить игровую практику, чтобы попасть в состав сборной Англии на Евро-2021. За последний месяц Мэйтланд-Найлс трижды оставался на скамейке запасных, один раз не попал в заявку «Арсенала» и дважды выходил на поле менее чем на 10 минут. Всего за сезон-2020/21 23-летний футболист отыграл 20 матчей и отдал одну голевую передачу.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир