«Вест Бромвич» арендует Мэйтланда-Найлса

«Вест Бромвич» планирует арендовать защитника лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтланда-Найлса, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Вест Бромвич» является главным претендентом на подписание 23-летнего англичанина. Главный тренер команды планирует использовать крайнего защитника в полузащите.

Ранее Мэйтланд-Найлс сообщал руководству «Арсенала» о желании уйти в аренду. Футболист хотел получить игровую практику, чтобы попасть в состав сборной Англии на Евро-2021. За последний месяц Мэйтланд-Найлс трижды оставался на скамейке запасных, один раз не попал в заявку «Арсенала» и дважды выходил на поле менее чем на 10 минут. Всего за сезон-2020/21 23-летний футболист отыграл 20 матчей и отдал одну голевую передачу.