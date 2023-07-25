Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Игры
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 21:11

«Вест Бромвич» арендовал полузащитника «Брайтона» Сармиенто

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Брайтона» Джереми Сармиенто проведет сезон-2023/24 на правах аренды в «Вест Бромвиче», сообщается на официальном сайте клуба из чемпионшипа.

Сармиенто выступает за «Брайтон» с 2021 года. В прошедшем сезоне он провел за «чаек» 13 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами.

Контракт 21-летнего эквадорца с «Брайтоном» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Вест Бромвич
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
«Зенит» без Малкома — каким он будет? Есть четыре варианта
Игрок «Зенита» Малком станет самой дорогой покупкой лиги Саудовской Аравии
Киев намерен создать новый зерновой коридор после получения F-16
Призывникам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мусса Дембеле подписал контракт с «Аль-Иттифаком»
Новости
RSS RSS
Все новости