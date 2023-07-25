«Вест Бромвич» арендовал полузащитника «Брайтона» Сармиенто

Полузащитник «Брайтона» Джереми Сармиенто проведет сезон-2023/24 на правах аренды в «Вест Бромвиче», сообщается на официальном сайте клуба из чемпионшипа.

Сармиенто выступает за «Брайтон» с 2021 года. В прошедшем сезоне он провел за «чаек» 13 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами.

Контракт 21-летнего эквадорца с «Брайтоном» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.