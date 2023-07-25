«Вильярреал» подписал нападающего «Лейпцига» Серлота

«Вильярреал» объявил о переходе форварда «Лейпцига» Александра Серлота.

27-летний норвежец подписал пятилетний контракт с испанским клубом. По данным Transfermarkt, трансфер обошелся «Вильярреалу» в 10 миллионов евро.

Серлот выступал за «Лейпциг» с 2020 года. Он провел за команду 38 матчей, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи. В последние два сезона форвард на правах аренды играл за другую команду ла лиги — «Реал Сосьедад».