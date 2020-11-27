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Ван де Бек может перебраться в Италию

08:17
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может стать игроком «Ювентуса», сообщает CalcioMercato.

По данным источника, туринцы следят за 23-летним голландцем уже давно и понимают, что сейчас самое удобное время, чтобы выкупить футболиста, который не проходит в основу манкунианцев. Изначально это может быть аренда до конца сезона с последующим правом выкупа за 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ ван де Бек провел 6 матчей, в которых отличился голом.

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