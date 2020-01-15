«Валенсия», «Севилья» и «Хетафе» проявляют интерес к Сусо

Форвард «Милана» Сусо вызывает интерес у трех клубов испанской ла лиги, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corierre dello Sport, «Валенсия», «Севилья» и «Хетафе» хотят подписать игрока в январе. При этом все они предложили аренду с обязательством выкупа. «Милан» это не устраивает — итальянский клуб согласен только на полноценный трансфер.

26-летний испанец в текущем сезоне провел 16 матчей за «Милан» и забил один мяч при двух голевых передачах.