«Валенсия» намерена заключить двухлетний контракт с Кавани

Форвард Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 35-летнего уругвайца претендует «Валенсия». 29 августа представители клуба намерены вновь обсудить контракт с игроком. Испанская команда готова заключить с форвардом соглашение на два года.

С 1 июля Кавани является свободным агентом после завершения контракта с «Манчестер Юнайтед». В прошедшем сезоне форвард сыграл в 20 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.