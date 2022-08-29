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Сегодня, 04:09

«Валенсия» намерена заключить двухлетний контракт с Кавани

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 35-летнего уругвайца претендует «Валенсия». 29 августа представители клуба намерены вновь обсудить контракт с игроком. Испанская команда готова заключить с форвардом соглашение на два года.

С 1 июля Кавани является свободным агентом после завершения контракта с «Манчестер Юнайтед». В прошедшем сезоне форвард сыграл в 20 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.

Эдинсон Кавани
ФК Валенсия
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