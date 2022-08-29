Маркизио считает, что Роналду не нужен «Наполи»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио поделился мнением о возможном переходе форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Наполи».

«Роналду не нужен «Наполи». Он не из тех игроков, которые функциональны для того проекта неаполитанцев, который мы видели в первые несколько дней. Я не думаю, что это может быть хорошо для того, что создал Спаллетти», — приводит слова Маркизио журналист Николо Скира со ссылкой на DS.

Ранее сообщалось, что неаполитанский клуб всерьез рассматривает вариант с приглашением 37-летнего португальца.

В текущем сезоне Роналду принял участие в трех матчах за «МЮ» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.