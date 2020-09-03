В магазине «Фрайбурга» появились футболки Тила

В официальном магазине «Фрайбурга» появились футболки полузащитника «Спартака» Гуса Тила, который, как сообщал «СЭ», в скором времени на правах аренды станет игроком немецкого клуба.

Через некоторое время такая возможность пропала — фамилия Тила была убрана из списка игроков.

В сезоне-2020/21 22-летний голландец участвовал в 3 матчах, проведя на поле в общей сложности 12 минут. Портал Transfermarkt.com оценивает нынешнюю стоимость Тила в 8,5 миллиона евро.