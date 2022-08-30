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Сегодня, 02:19

В ЦСКА прокомментировали интерес к Гайчу со стороны «Црвены Звезды»

Сергей Разин
корреспондент
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Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал новость об интересе «Црвены Звезды» к форварду Адольфо Гайчу.

«Взять и хотеть взять, как говорится, две большие разницы», — написал Брейдо в Telegram-канале.

Ранее появилась информация о том, что «Црвена Звезда» хочет арендовать 23-летнего аргентинца до конца сезона.

Минувший сезон Гайч провел в аренде у «Уэски». На его счету 27 матчей в ла лиге, в которых он забил один гол и сделал 3 результативные передачи.

Адольфо Гайч
ФК Црвена Звезда
ФК ЦСКА (Москва)
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